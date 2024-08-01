Медвежий угол
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Медвежий угол

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Не хочется нагнетать, но в стране зреет русский бунт

Не хочется нагнетать, но в стране зреет русский бунт

Котельники, Верхняя Курья, Одинцово – далее везде? От силовиков потребовали "жёстких мер" «Бездействие органов государственной власти и местного самоуправления считаем вопиющим и недопустимым» Беспредел мигрантов в России, особенно в Москве и Московской области, давно перешёл все рамки.

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Комментарии
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ЕД
Евгений Дудко
когда в квартире стал появляться инородец на заявление в МВД сказали он приходит в гости и еще мне и угрожает
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58 мин.
ЕР
Елена Русская
Без политического решения, все это полумеры. Хотя русским мужчинам пора начинать защищать свои семьи.
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38 мин.
Алекс Сэм
Притом всех поголовно , включая &amp;quot;новых россиян&amp;quot;( не славян) Самый оптимальный вариант.
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38 мин.

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