Горячее сердце Москвы: как появилась легендарная плюшка

Калачи в Коломне, пышки в Санкт-Петербурге и печатные пряники в Туле — во многих городах России выпечка является не просто угощением, но и символом, местным брендом, крепко связанным с культурой, традициями и историей.
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