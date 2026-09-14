Забудьте про ваниль. Осень пахнет инжиром

Есть фрукты, которые хочется есть, а есть те, которыми хочется пахнуть. Инжир — как раз из вторых. Зеленый лист, млечный сок, нагретая солнцем древесина и мягкая, почти сливочная мякоть — сегодня все это превращается в одну из самых интересных парфюмерных историй.
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