Заблокированное хамство, ошибка Яны Поплавской, и риски для дачников: новости в утру 21 февраля

Царьград Самара продолжает рассказывать о событиях в регионе, стране и мире.Накрыли террористическую ячейку Сотрудники ФСБ накрыли на территории Самарской области ячейку международной террористической организации, которая осуществляла финансирование боевиков в Сирии.