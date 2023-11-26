Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Топчий
    В марте 2021 г., выступая в эфире интернет-канала «День TV», Платонов уточнил, что группы прибывших из ИЗРАИЛЯ боевик...Кедми хочет верну...
  • николай лебедев
    Пусть идет на контракт в еврейскую армию -он как никак бывший офицер, там и родину любимую защитит и бабла срубит.Или...Кедми хочет верну...
  • В С
    Не осилил статью. Слишком умная.Антишаббатное. Од...

Навязчивый пидорасинг

Навязчивый пидорасинг

Надо же. А ведь года три назад из-за Шарлота, которому сейчас корячится реальный срок, я ушел из Мегафона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Если мы все будем так же принципиальны, как Михаил Шахназаров, то &quot;танцующие пи...расы&quot; исчезнут из рекламы, с тв-экранов, с презентаций международных форумов и просто из нашего  публичного пространства. Американское общество, надо отдать ему должное в этом вопросе (и этому можно поучиться) оказало достойное сопротивление &quot;танцующим пи..расам&quot; в рекламе. Две американские пивные компании терпят огромные убытки из-за использования в рекламе темы ЛГБТ. Американцы перестали покупать пиво этих компаний!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх