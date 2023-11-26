Навязчивый пидорасинг

Александр Симаков

Если мы все будем так же принципиальны, как Михаил Шахназаров, то "танцующие пи...расы" исчезнут из рекламы, с тв-экранов, с презентаций международных форумов и просто из нашего публичного пространства. Американское общество, надо отдать ему должное в этом вопросе (и этому можно поучиться) оказало достойное сопротивление "танцующим пи..расам" в рекламе. Две американские пивные компании терпят огромные убытки из-за использования в рекламе темы ЛГБТ. Американцы перестали покупать пиво этих компаний!