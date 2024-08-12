Турция восстановила доступ к I*******m после решения вопросов цензуры В Турции в...

Турция восстановила доступ к I*******m после решения вопросов цензурыВ Турции восстановлен доступ к I*******m после того, как социальная сеть пошла на уступки и согласилась выполнить требования страны в отношении цензуры и контента, связанного с преступностью.
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