Россияне кинулись брать ипотеки и наличные кредиты в банках. В июне объём ипотечных кредитов в России вырос почти в 1,5 раза, до 475,1 млрд рублей.
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Россияне кинулись брать ипотеки и наличные кредиты в банках. В июне объём ипотечных кредитов в России вырос почти в 1,5 раза, до 475,1 млрд рублей.
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