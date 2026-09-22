The young wife of the famous Russian humorist was not allowed to Europe

The wife of the comedian, People's Artist of the RSFSR Yevgeny Petrosyan Tatyana Brukhunova complained about the first unpleasant incident in her life after applying for a Schengen visa.
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