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Майк Джеймс: «Заставляли «Олимпиакос» играть один на один, а это явно не их сильная сторона»

В полуфинале Евролиги «Монако» выиграл у греков – 78:68. «Олимпиакос» реализовал только 5 из 27 трехочковых, а лидер команды Саша Везенков набрал 7 очков.

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