Эксперт НМИЦ: как правильно ставить цели на 2024 год и не бояться неудач

Александра Андрианова из НМИЦ имени Бехтерева советует, как эффективно ставить цели на новый год. Она рекомендует разбивать цели на краткосрочные и долгосрочные, вести дневник и воспринимать неудачи как возможность для обучения.
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