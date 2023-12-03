На Днепре потопили украинский десант, беспилотники беспощадно уничтожают врага: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 3 декабря 2023 года Юлия СоколоваМинобороны России обнародовало впечатляющие кадры, показывающие, как с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожается личный состав, плавсредства и автотехника ВСУ.