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В Тюмени на месте заброшенной пивоварни откроют магазины, кофейни и пекарни

В Тюмени на месте заброшенной пивоварни откроют магазины, кофейни и пекарни

«По дизайн проекту внешний вид первого этажа здания по Муравленко, 9 будет выполнен в общем архитектурном решении с „Домом у озера“ и станет частью единого ансамбля, элементом которого будет прогулочная зона у озера Тихое»,пояснили в пресс-службе.

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