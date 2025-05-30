Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУ перепутали позиции в Зеленом Поле и снабжали шоколадками бойцов ВС РФ

ВСУ перепутали позиции в Зеленом Поле и снабжали шоколадками бойцов ВС РФ

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне специальной военной операции. Он пообщался с российскими штурмовиками, которые освобождали населенный пункт Зеленое Поле на территории Донецкой Народной Республики.

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