1 июня — День военно-транспортной авиации ВКС России

ВТА — составная часть Воздушно-космических сил, предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки войск, выполнения других специальных задач.
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