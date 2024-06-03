Трое российских игроков примут участие в финале Кубка Стэнли

В финале Кубка Стэнли 2024 года сыграют «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В предстоящей финальной серии примут участие трое российских игроков, выступающих в составе «Флориды»: голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко.