Honda NSX превратили в Ferrari 360

Легендарная Honda NSX послужила основой для создания копии Ferrari 360 в Швейцарии. Это единственное в своем роде творение на базе Honda NSX в настоящее время выставлено на продажу по цене, аналогичной настоящим Ferrari.
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