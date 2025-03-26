Клаксон
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Клаксон

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Honda NSX превратили в Ferrari 360

Honda NSX превратили в Ferrari 360

Легендарная Honda NSX послужила основой для создания копии Ferrari 360 в Швейцарии. Это единственное в своем роде творение на базе Honda NSX в настоящее время выставлено на продажу по цене, аналогичной настоящим Ferrari.

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