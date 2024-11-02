В Сочи оперативники раскрыли кражу на автомобильной парковке С сообщением о краже в полицию Адлерского района Сочи обратился местный житель.
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В Сочи оперативники раскрыли кражу на автомобильной парковке С сообщением о краже в полицию Адлерского района Сочи обратился местный житель.