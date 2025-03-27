Наземные дроны, ставившие дымовые завесы, уже доказали свою эффективность. Теперь пришло время воздушных платформ.
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Наземные дроны, ставившие дымовые завесы, уже доказали свою эффективность. Теперь пришло время воздушных платформ.
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