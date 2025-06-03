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Петербургский дневник

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В Петербурге женщина помогла уличить «закладчиков»

В Петербурге женщина помогла уличить «закладчиков»

Это произошло 3 декабря 2024 года Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 20-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета, организованной группой и в крупном размере (ч.

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