В Петербурге женщина помогла уличить «закладчиков»

Это произошло 3 декабря 2024 года Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 20-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета, организованной группой и в крупном размере (ч.