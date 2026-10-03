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MeMo-Logic

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Украинского блогера Шария могут оштрафовать в Испании на миллионы евро за махинации с налогами

Украинского блогера Шария могут оштрафовать в Испании на миллионы евро за махинации с налогами

Украинскому блогеру Анатолию Шарию и его жене Ольге Бондаренко, которые проживают в Испании, могут быть предъявлены штрафы на общую сумму до 10,7 миллиона евро .

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