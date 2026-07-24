Директор ИФМК – о Резеде Мухаметшиной: «Она была душой нашего коллектива»

Профессор Казанского федерального университета, доктор педагогических наук Резеда Мухаметшина была душой коллектива и мудрым наставником, заявил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов на гражданской панихиде по ученому.
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