Впервые мы увидели принцессу Кейт после операции, и она прекрасно выглядит! Не сидит спиной в темном автомобиле, а гуляет по рынку, как обычная британка, улыбается и выглядит на миллион! Наконец-то, мы увидели принцессу, впервые за 2, 5 месяца! Уильяма и Кейт во время посещения фермерского рынка снял на свой смартфон 40-летний житель Лондона Нельсон Сильва, который не только продал драгоценное видео таблоиду The Sun, но и рассказала подробности встречи.