Канада одобрила ассистированную смерть быстрее, чем где-либо еще на Земле

Новый закон, принятый в провинции Квебек, позволяет обращаться за тем, что канадцы называют “смертельной медпомощью“, задолго до ухудшения состояния пациента с неизлечимым заболеванием, пишет The Economist.
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