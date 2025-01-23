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Канада одобрила ассистированную смерть быстрее, чем где-либо еще на Земле

Канада одобрила ассистированную смерть быстрее, чем где-либо еще на Земле

Новый закон, принятый в провинции Квебек, позволяет обращаться за тем, что канадцы называют “смертельной медпомощью“, задолго до ухудшения состояния пациента с неизлечимым заболеванием, пишет The Economist.

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