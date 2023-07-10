Овощная дипломатия Эрдогана. Зерно. Редис. Калина и другие "культуры"

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Помните историю, когда на некоторое время отношения России и Турции были "понижены"? Уж не знаю почему, но не туристы и не строители тогда оказались в центре внимания из числа "пострадавших".
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