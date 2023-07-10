Медвежий угол

37 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Мордашов
    Да просто абсолютно неудивительно и логично, что классический криминальщик поймав звезду потерял контроль над своей К...Если коротко: про...
  • Наталья
    Молодец Мария! Все ее статьи актуальны и не обращать внимание на то, что она говорит и пишет невозможно. Мы живем вну...Мария Шукшина: "П...
  • Инна Inna
    Автору  браво !Оживить кампанию ...

Овощная дипломатия Эрдогана. Зерно. Редис. Калина и другие "культуры"

Овощная дипломатия Эрдогана. Зерно. Редис. Калина и другие "культуры"

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Помните историю, когда на некоторое время отношения России и Турции были "понижены"? Уж не знаю почему, но не туристы и не строители тогда оказались в центре внимания из числа "пострадавших".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх