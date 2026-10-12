Почему земное ядро твердое при температуре Солнца

Когда речь заходит о плавлении металлов, мы привыкли мыслить довольно прямолинейно. Есть кусок железа, есть источник тепла, есть отметка, после которой прочная стальная балка превращается в лужицу расплава.
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