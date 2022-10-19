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В Челябинской области полицейские задержали южноуральца, работавшего по мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП»

В Челябинской области полицейские задержали южноуральца, работавшего по мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску задержан молодой человек, 1995 года рождения, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении местных жителей.

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