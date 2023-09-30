Когда шарлотка надоела, а готовить торт лень, пеку этот восхитительный яблочный пирог

От свежей домашней выпечки с яблоками не откажутся ни взрослые ни дети. Но не спешите в очередной раз готовить всем надоевшую шарлотку, ведь используя самые простые ингредиенты, можно приготовить гораздо более интересное лакомство, которое по достоинству оценит вся семья Для приготовления понадобится: мука — 200 г; сливочное масло — 100 г; сметана — 80 г; […] .