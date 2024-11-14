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Царьград

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Нижегородский блогер Помелов отрицает вину во взрыве в доме на Фучика

Нижегородский блогер Помелов отрицает вину во взрыве в доме на Фучика

В Нижнем Новгороде начался судебный процесс по делу о взрыве в многоэтажном доме на улице Фучика.Нижегородский блогер Михаил Помелов, увлекающийся оружием, отрицает причастность к взрыву в доме на улице Фучика, пишет "Ъ".

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