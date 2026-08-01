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Царьград

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Нарек Карапетян возглавил фракцию «Сильная Армения» в парламенте

Нарек Карапетян возглавил фракцию «Сильная Армения» в парламенте

Руководящий состав фракции «Сильная Армения» в парламенте республики сформирован. Согласно информации, распространенной пресс-службой политического объединения, должность главы фракции займет Нарек Карапетян.

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