Нарек Карапетян возглавил фракцию «Сильная Армения» в парламенте

Руководящий состав фракции «Сильная Армения» в парламенте республики сформирован. Согласно информации, распространенной пресс-службой политического объединения, должность главы фракции займет Нарек Карапетян.
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