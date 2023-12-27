Петербуржцы могут остаться без новогоднего салюта у Петропавловской крепости

Власти пересматривают сценарий празднования Нового года. Вице-губернатор Борис Пиотровский в интервью радио «Комсомольская правда» заявил о том, что власти пересмотрят городской сценарий празднования Нового года.
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