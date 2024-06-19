СМИ: попытки выставить состояние Байдена в лучшем свете имеют обратный эффект

REUTERS/Anna Rose Layden Попытки СМИ и различных экспертов выставить в лучшем свете состояние президента США Джо Байдена имеют обратный эффект, заявил обозреватель журнала The Federalist, назвав происходящее проявлением психологического насилия над американцами.
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