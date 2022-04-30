Поющий строитель Тима Акимов выпустил дебютный трек

Тима Акимов – новая звезда российского TikTok. Молодой талантливый парень киргизского происхождения из Ростова-на-Дону покорил зрителей своим волшебным голосом и открытостью, когда начал выкладывать в соцсети свои видео с каверами на различные популярные песни.