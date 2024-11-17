Поставил на место Европу: Самый секретный и таинственный форум с участием Лаврова. Реализм в вопросах Украины и заявление о Трампе

ВЧ

Вадерий Чикунов

Я не знаю как там у себя не на своём континенте, а индейском Тамп собирается вообще чем-то думать об исконно русских землях , но Россия точно думает о безопасности своих территорий и своих русских гражданах . А Лаврову надо напомнить об истории расселения казачества на территориях южной части России , кем частично в перемежку с русскими являлись так называемые украинцы , проживающие на окраине Российской Империи -обычные донские казаки .А КОГДА ОНИ ПОПАЛИ ПОД ИГо ПОЛЯКОВ , ТО НА КОЛЕНЯХ ПРОСИЛИ ЗАЩИТИТЬ ИХ, НО НЕ ЗЕМЛИ , КОТОРЫЕ И ТАК САМО ПО СЕБЕ БЫЛИ российскими и ЗАЩИЩЕНЫ Россией, а прежде себя , а донские казаки и украинские казаки являлись защитниками южных рубежей в услужении у императрицы.и местными аборигенами А теперь попалась одна продажная овца-Зе , который наобещал народу , что будет верно служить народу и пробрался в президенты . Сразу после после вступления в должность как и Порошенко начал распродавать всё что попадало под руку и мало того он поставил цель, которую имели США, которым он продался с потрохами и теперь бегает по миру и выпрашивает деньги в долг у всех кто только даёт . А дают только враги России, что уже давно имеют целью её задушить как своего конкурента. Результаты видны как на ладони . А разрешить всё , что касается этого, создавшегося кризиса может только сама Россия ! И конечно же одержав Победу на полях сражений. и вот тогда пусть страны, что пытались что-то купить у Зе задумтся куда вкладывали свои деньги. Кто выиграл войну - тот и хозяин этой земли ! А нам её проигрывать не дано Слишком много мы крови пролили на ней и средств вложили и сил .