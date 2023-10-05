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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 05.10.2023

Лучшие Анекдоты из Питера за 05.10.2023

🌠🌠🌠 Можно выгнать петербуржца из парадной, но парадную из петербуржца - никогда. 🌠🌠🌠 И вот теперь, через пять лет после защиты диплома, мне наконец-то пригодился математический анализ: я решаю дифференциальные уравнения своей сестре, а она моет за меня посуду.

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