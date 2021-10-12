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На востоке Мексики бастуют строители НПЗ

На востоке Мексики бастуют строители НПЗ

На востоке Мексики в штате Тобаско началась забастовка рабочих-строителей. Они принимали участие в возведении нефтеперерабатывающего  завода (НПЗ) в городке Дос-Бокас, сообщает агентство ТАСС.

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