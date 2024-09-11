Чехович о вынужденном уходе из «Локомотива»: «Будь воля Никитина, он бы оставил меня. К нему ноль вопросов, получил от него большую поддержку»

Ярославский клуб выставил форварда на драфт отказов, а затем расторг контракт с ним. – Со стороны кажется, что весь этап карьеры в Ярославле получился каким-то скачкообразным: были яркие голы, был хет-трик в плей-офф в ворота ЦСКА, но стабильности обрести так и не вышло.