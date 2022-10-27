России не нужно, чтобы украинская «грязная бомба» испачкала всех

Украинский ядерный шантаж «грязной» атомной бомбой, в принципе, достиг своего пика: Россия запросила на вторник, 25 октября 2022 года, обсуждение в Совбезе ООН готовящейся Киевом провокации с применением «бомбы-грязнули» Изображение: © pixabay И вопрос этот вполне серьезный, ибо даже эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовятся в ближайшие дни посетить два атомных объекта на Украине, которые, как сказано со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси, «действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и посещались регулярно инспекторами МАГАТЭ».