Губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с Рождеством

Глава региона, так же, как и тысячи православных рязанцев, посетил храм в ночь на 7 января. Его заметили в Христорождественском соборе Рязанского кремля, где службу в Рождество возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии