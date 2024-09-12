Яйца, курица, морковь… Вкусный салат всего из 3-ех ингредиентов.

Иногда для создания яркой и вкусной закуски достаточно даже такого минимального набора ингредиентов. Отварные яйца идеально сочетаются с нежным куриным филе, а пикантная морковь добавляет в блюдо новых интересных послевкусий.
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