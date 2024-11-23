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КНДР обвинила США в обострении ситуации до катастрофической

КНДР обвинила США в обострении ситуации до катастрофической

Министерство обороны КНДР обвинило США в обострении напряженности на Корейском полуострове. Как подчеркнули в ведомстве, действия Вашингтона могут привести к реальной войне, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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