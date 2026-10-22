Российский рынок вейпов превратился в многомиллиардную индустрию, где легальная торговля соседствует с контрафактом, а громкие обещания безопасности сталкиваются с историями о тяжёлых поражениях лёгких.
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