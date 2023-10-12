В Мордовии подвели итоги 2-го этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023»

Сотрудниками регионального МВД во взаимодействии с УФСБ России по Республике Мордовия и Управлением Росгвардии в период со 2 по 8 октября текущего года на территории региона проведен 2-й этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023».