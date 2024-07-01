Специалисты Минздрава рассказали о том, как спастись от изнуряющей жары

Как пережить жару и сохранить здоровье, рассказали специалисты Минздрава.В Минздраве рассказали о том, как пережить жару и сохранить здоровье.
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