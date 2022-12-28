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«Бердыев даст жару в РПЛ. Разбудили медведя, сейчас он покажет». Агент Сафонов о тренере «Сочи»

«Бердыев даст жару в РПЛ. Разбудили медведя, сейчас он покажет». Агент Сафонов о тренере «Сочи»

Алексей Сафонов оценил назначение 70-летнего Курбана Бердыева главным тренером «Сочи». — Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом.

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