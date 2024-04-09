Пентагон разрушен, президент США погибает в лесу: бывшие министры обороны описали ядерную Третью мировую

Луареат Пулитцеровской премии Якобсен описала гибель США в Третьей мировой GLOBAL LOOK PRESSСегодня 2,3K прочитали Третья мировая и смерть двух миллиардов человек - такую картину подробно рисует в книге «Ядерная война: сценарий» лауреат Пулитцеровской премии, американская журналистка и писательница Энни Якобсен.