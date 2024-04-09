Пентагон разрушен, президент США погибает в лесу: бывшие министры обороны описали ядерную Третью мировую

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Пипец! Что за мода нарыть в кучах интернетовсого говнища &quot;перлы&quot;, типа мнения какой-то фантастки, и на полном серьёзе это &quot;перловое говнище&quot; обсуждать?
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