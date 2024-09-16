Совмещение УЗИ и КТ поможет с точностью удалить камни в почках

Медики Сеченовского университета первыми в нашей стране начали применять совмещенные в реальном времени изображения, которые дает ультразвуковое исследование, со снимками компьютерной томографии при проведении чрескожных операций на почке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии