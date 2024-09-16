ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Удача сопутствует с трёх выстрелов!!!Подозреваемый в п...
  • Vova Гарин
    Гонения на ведьм!В США задержали р...
  • Eduard
    Правильно,не все идиоты как скандинавы!Столтенберг отмет...

Совмещение УЗИ и КТ поможет с точностью удалить камни в почках

Совмещение УЗИ и КТ поможет с точностью удалить камни в почках

Медики Сеченовского университета первыми в нашей стране начали применять совмещенные в реальном времени изображения, которые дает ультразвуковое исследование, со снимками компьютерной томографии при проведении чрескожных операций на почке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх