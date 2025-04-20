На Саур-Могиле состоялась передача бойцам копии «Спаса Нерукотворного»

Военнослужащим группировки войск «Центр» передали список иконы с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную президентом Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам специальной военной операции.
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