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Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» представит его вечером 3 января

Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» представит его вечером 3 января

Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. 37-летний форвард сборной Португалии прилетел в Эр-Рияд, где он будет представлен болельщикам как игрок «Аль-Насра».

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