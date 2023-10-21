«Большая часть перехвачена ВС РФ»: британский журнал пишет о неэффективности переданных Украине ракет ATACMS

Американские ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) оказались неэффективными против систем противовоздушной обороны российской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Президент РФ анонсировал патрулирование над Черным морем самолетов с ракетами «Кинжал» после появления авианосцев США в Средиземном море
- Глава Республики Крым сообщил об уничтожении восьми БПЛА противника на подлёте к полуострову
- Военнослужащая 47-й бригады ВСУ: За несколько часов мы потеряли столько побратимов, сколько не теряли за 4 месяца
Свежие комментарии