Главное - не совершать политических ошибок типа "Минск-3"

С канала блоггера "Сыны Монархии". Сначала "оперативная «ремарка» на весну 2025.Медийная возгонка неких переговоров со стороны новой администрации является частью, прежде всего, имиджевой и популистской стратегии Дональда.
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